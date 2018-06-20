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20.06.2018 16:37
Рубрика: Власть

Матвиенко: В Совфеде готовы к диалогу с сенаторами США

Текст: Галина Мисливская
Российские сенаторы готовы к диалогу с американскими коллегами, повестка встречи прорабатывается, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы информированы, что такая поездка готовится, но пока у нас нет состава этой делегации, а главное - мы хотели бы знать, с чем они к нам едут", - сказала она. "Преждевременно сегодня говорить, что это состоится точно, когда это состоится и каким будет содержание диалога. Но мы приветствуем (его), конечно", - добавила глава Совфеда.

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Она также напомнила, что контакты между российскими и американскими парламентариями были прерваны не по вине России. "Мы неоднократно обращались в Конгресс США с предложениями и на уровне комитетов, и на уровне Группы дружбы: начать диалог, пытаться сблизить позиции, услышать друг друга. Я подтверждаю наше намерение вести такой диалог", - сказала глава верхней палаты российского парламента.

Она также назвала правильной позицию посла США в России Джона Хантсмана, который инициировал поездку своих сенаторов в Россию.

Ранее о готовящейся поездке сенаторов США в Россию сообщила газета The Washington Post. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник подтвердил журналистам, что американские сенаторы от Республиканской партии могут приехать в РФ в начале июля.

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