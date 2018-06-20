МИД РФ обеспокоен ростом числа гражданских жертв в Донбассе

В Донбассе выросло число жертв среди мирных граждан из-за применения ВСУ системами залпового огня. В МИД РФ заявили, что это вызывает беспокойство.

"С озабоченностью принимаем к сведению информацию о росте числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения на 11 процентов за отчетный период: 19 убитых и 62 раненых", - говорится в сообщении ведомства.

Российские дипломаты назвали недопустимым использование реактивных систем залпового огня, минирование территорий и обстрел гражданских зданий. Такие действия ведут к тому, что мирное население остается без питьевой воды, света и тепла, а регион находится на грани экологической катастрофы.

Ранее глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер представила отчет о ситуации на востоке Украины, по этим данным зафиксировано по меньшей мере 3023 погибших мирных граждан.