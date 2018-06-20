Минфин не будет менять цену на водку

Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркивают в министерстве, будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина об установлении минимальных розничных цен, что не окажет влияния на них.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Минфин России планирует изменить минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское. А также установить минимальную цену на вино.

"Решение об установлении минимальной розничной цены на вина не принято. Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счет, соотвественно, установление минимальной цены на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка", - подчеркнули в министерстве финансов.