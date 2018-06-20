МВФ потребовал от Киева изменить закон об антикоррупционном суде

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард ожидает от Киева исправления закона о Высшем коррупционном суде (ВАКС), в который украинский парламент внес не согласованные с западными спонсорами изменения. Об этом говорится в опубликованном на сайте МВФ заявлении Лагард по итогам ее телефонного разговора с Петром Порошенко.

Сам факт принятия закона о ВАКС директор МВФ назвала "значимым шагом в борьбе с коррупцией", однако тут же напомнила о важности "восстановления нормы о его полномочиях".

"Важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции", - заявила Лагард.

Также директор МВФ напомнила Петру Порошенко о "своевременном исполнении других условий", в частности - о повышении цен на газ для промышленности и населения, а также о "соблюдении предельного дефицита госбюджета", что в случае Украины означает сокращение социальных выплат. "Это является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы", - резюмировала Лагард.

Напомним, 7 июня Верховная Рада во исполнение категорического требования МВФ, Вашингтона и Брюсселя приняла многострадальный закон о создании ВАСК. Этот суд должен венчать независимую от киевских властей, но контролируемую западными столицами, судебно-исполнительную вертикаль, позволяющую привлекать к ответственности любого украинского чиновника, включая президента. В случае невыполнения этого требования, как ясно дали понять МВФ и ЕС, Киев мог лишиться всего внешнего кредитования и финансирования.

Однако вскоре после принятия закона выяснилось, что проголосованная и подписанная Порошенко редакция закона отличается от той, которая была согласована с МВФ. Внесенная за час до голосования, и не озвученная в ходе обсуждения правка, гласила, что дела против коррупционеров, открытые до начала работы ВАКС, должны рассматриваться судами общей юрисдикции - после судебной реформы подконтрольными президенту, и там же проходить апелляцию. Немногочисленные, но близкие к посольству США украинские борцы с коррупцией из числа депутатов расценили это как "амнистию для всех топ-коррупционеров" и донесли весть о свершившемся мошенничестве до Вашингтона и Брюсселя. Заявление Лагард можно считать официальным ответом на их жалобу и предупреждением для Петра Порошенко.

Напомним, по программе расширенного финансирования МВФ Украина рассчитывает получить в этом году около 2 миллиардов долларов, еще миллиард евро при исполнении тех же условий - начало работы ВАСК и повышение цены газа для потребителей - готовы предоставить Киеву в ЕС. Но для этого Порошенко и депутатам придется исполнить все требования спонсоров, в том числе, как следует из заявления Лагард - прекратить попытки обмануть своих кредиторов.