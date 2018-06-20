Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования

Нацбанк Беларуси с 27 июня снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

"С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75% до 11,5% годовых,", - сообщили в Нацбанке.

В банке также отметили, что годовая инфляция в стране замедляется.

"Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров", - подчеркнули в Нацбанке.

В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составила 4,4% против 5% в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.



