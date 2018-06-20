В Беларуси пресекли попытки мигрантов въехать в ЕС под видом болельщиков

Пока фанаты мирового футбола празднуют в 11 городах России торжество кожаного мяча, увлеченные спортивным мастерством своих команд, нелегальные мигранты не теряют надежды незаконно попасть в Евросоюз по карте футбольных болельщиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Алексея Сытенкова.

По оценке пограничников, "ситуация с незаконным пересечением границы напряженная, но контролируемая". Правда, увеличилась нагрузка "по охране границы Союзного государства. Действует процедура прилета и нахождения на территории РФ по паспорту болельщика, но, к сожалению, это и позволяет легально следовать дальше в страны Европейского союза", - признал Сытенков.

Как уже информировал "СОЮЗ", Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение, которым предусмотрено, что иностранные граждане с картой болельщика (Fan ID) могут въезжать, временно пребывать и следовать транзитом через Беларусь в безвизовом порядке в Россию на ЧМ в период с 4 июня по 25 июля. За все время действия безвизового режима белорусские пограничники пропустили около 7 тысяч футбольных фанатов.

В качестве примера нарушения пограничного режима Сытенков привел инцидент, произошедший ночью 20 июня на участке Сморгонской группы, где были задержаны четыре гражданина Марокко. Накануне граждане этой же страны уже предпринимали подобные попытки. Происходили задержание граждан Пакистана и на польском направлении, уточнил пограничник.

Чаще всего попытки незаконного пересечения границы, по его словам, предпринимают граждане Вьетнама: они прилетают в Москву, где формируется группа "единомышленников", которую пограничники "встречают" уже вблизи рубежей с Польшей, Латвией, Литвой.

К сожалению "не проходит недели, чтобы мы не задерживали незаконных мигрантов на участках "зеленой границы". В пунктах пропуска выявляются лица с поддельными и подложными документами", - добавил Сытенков. Он отметил и попытки укрытия "транзитчиков" в конструкциях транспорта.

Стоит добавить, что в минувшем году в Беларуси было задержано около 900 человек, пытавшихся или планировавших незаконно пересечь государственную границу.