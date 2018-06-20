Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху выразил благодарность американским союзникам за жест поддержки - выход США из Совета по правам человека ООН.

Напомним, что в прошлом году критика со стороны ЮНЕСКО израильтян по поводу ситуации вокруг иерусалимских святынь стала поводом для Вашингтона прекратить участие в этой структуре Организации Объединенных Наций.

В своем микроблоге Twitter Нетаньяху поблагодарил лично президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и постпреда Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли за противодействие "антиизраильской позиции" СПЧ ООН. Напомним, что недавно Совет принял несколько резолюций, осуждающих Израиль за жесткое подавление протестов в секторе Газа, которые были спровоцированы решением Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Этот жест, приуроченный к 70-летию появления Израиля на политической карте мира, символизировал признание священного города трех религий столицей этого государства, в то время как все соответствующие резолюции Совбеза ООН, посвященные ближневосточному урегулированию, предполагают, что Восточный Иерусалим отходит к Палестине.

Между тем СПЧ ООН решил отправить в Израиль экспертов своей комиссии, чтобы они расследовали обстоятельства гибели десятков палестинцев в ходе столкновений с израильскими военными, которые весной этого года перешли в острую фазу. Израильские власти, в свою очередь, отстаивают право страны на самооборону. Впрочем, эксперты отмечают, что дело не в одном "израильском досье". Вашингтону доставалась изрядная доля критики от СПЧ ООН за практику разлучения семей мигрантов на границе США, о чем писала накануне "РГ".