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20.06.2018,  
16:45

Появились фотографии тренировки боевых пловцов ФСБ РФ

Фото тренировки боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ появились в Сети.

На фотографиях видно, как облаченные в водолазные костюмы вооруженные бойцы тренируются в бассейне. Они отрабатывают погружение, прыжки в воду, командное взаимодействие, установку штурмовых лестниц и многие другие необходимые навыки.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В ходе тренировок и боевых операций пловцы ФСБ России совершают прыжки с парашютом, прыгают в воду из вертолетов с высоты до 10 метров, после чего скрытно преодолевают десятки километров, чтобы выйти на берег незамеченными.

Точной информации о проводимых отечественными боевыми пловцами операциях нет - она строго засекречена. Известно, что в их распоряжении имеются наиболее современные образцы оружия и транспортных средств.

К примеру, не так давно стало известно о подготовке к серийному производству нового подводного автомата АДС. Он предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на воздухе и под водой. Дальность поражения 600 и 25 метров соответственно. Калибр оружия 5,45 мм, для стрельбы в разных средах используются два типа патронов одинакового размера. Подводными патронами можно стрелять и на суше, но дальность боя при этом снижается до 100 метров.

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