Помпео пошутил с Ким Чен Ыном о его "ликвидации"

Американские СМИ приоткрыли своеобразие американо-северокорейской политической кухни. В статье, посвященной новой команде Дональда Трампа и контактам высших политических лиц из Пхеньяна и Вашингтона, издание Vanity Fair сообщило любопытные подробности об апрельском визите госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, где он, как известно, встречался с Ким Чен Ыном.

Журналисты отмечают, что бывший директор ЦРУ порой отличается весьма "солдафонным" стилем. Когда северокорейский лидер напомнил ему, как американцы пытались сместить его с поста руководителя страны, Помпео "не стушевался". По словам источника, близкого к окружению главы Госпдепа, "он пошутил, что до сих пор пытается убить Ким Чен Ына". Примечательно, что после этого "оба рассмеялись". Как известно, на саммите руководителей США и КНДР, который все-таки состоялся 12 июня в Сингапуре, политики остались довольны личным знакомством, несмотря на то, что до этого заочно обменивались весьма нелицеприятными аттестациями друг друга.