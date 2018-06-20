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Рубрика: В мире

Помпео пошутил с Ким Чен Ыном о его "ликвидации"

Текст: Екатерина Забродина
Ким Чен Ын: США и КНДР прекратят враждебные военные действия

Американские СМИ приоткрыли своеобразие американо-северокорейской политической кухни. В статье, посвященной новой команде Дональда Трампа и контактам высших политических лиц из Пхеньяна и Вашингтона, издание Vanity Fair сообщило любопытные подробности об апрельском визите госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, где он, как известно, встречался с Ким Чен Ыном.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Журналисты отмечают, что бывший директор ЦРУ порой отличается весьма "солдафонным" стилем. Когда северокорейский лидер напомнил ему, как американцы пытались сместить его с поста руководителя страны, Помпео "не стушевался". По словам источника, близкого к окружению главы Госпдепа, "он пошутил, что до сих пор пытается убить Ким Чен Ына". Примечательно, что после этого "оба рассмеялись".  Как известно, на саммите руководителей США и КНДР, который все-таки состоялся 12 июня в Сингапуре, политики остались довольны личным знакомством, несмотря на то, что до этого заочно обменивались весьма нелицеприятными аттестациями друг друга.

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