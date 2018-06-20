Постпредство РФ: США хотели через СПЧ ООН продвигать свои интересы

Американцы хотели превратить Совет по правам человека (СПЧ) ООН в инструмент для продвижения своих интересов. Об этом заявили в постоянном представительстве России при всемирной организации, комментируя решение США выйти из СПЧ.

Совет по правам человека, как и вся система ООН, призвана "служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран", напомнили в постпредстве. К сожалению, как отметили в дипмиссии, американцы "этого не понимают или не признают".

В сообщении постпредства обращается внимание на реакцию международного сообщества на предложения Вашингтона по реформе СПЧ. В этом вопросе американцы оказались в одиночестве, констатируют российские дипломаты.

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран", - говорится в заявлении.