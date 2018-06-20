Президент Литвы вновь напугала земляков российским "военным вторжением"

Президент Литвы Даля Грибаускайте не перестает пугать жителей прибалтийской республики "угрозой военного вторжения" со стороны восточного соседа.

По мнению экспертов, прекрасно знающая Россию Грибаускайте, которая в свое время закончила Ленинградский университет имени Жданова и состояла в КПСС, пытается найти повод для увеличения военных расходов страны и привлечь дополнительный контингент НАТО на границы.

Своими мыслями она поделилась с немецким журналом Spiegel. По словам госпожи Грибаускайте, российский военный потенциал на границе с Польшей и странами Балтии якобы в десять раз превосходит силы Североатлантического альянса. Так что Вильнюс должен быть готов к отражению гипотетического нападения "ментально, политически и технологически". Что касается "ментальной" подготовки населения, регулярно запугиваемого политической элитой Литвы, то это уже не первая "паническая атака", которую демонстрирует глава прибалтийской республики.

Впрочем, не только она. Недавно правительство Швеции впервые за 60 лет выпустило обновленную брошюру для гражданского населения на случай боевых действий на территории королевства. В буклете, который был разослан пяти миллионам шведских семей, на полном серьезе предполагается, что страна может подвергнуться "бомбардировкам с воздуха, ракетным ударам и другим актам войны".