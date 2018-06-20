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20.06.2018,  
17:43

Пролет "Бородавочников" сквозь каньон "Звездных войн" сняли на видео

Опубликовано видео, снятое на тренировке штурмовиков А-10 Thunderbolt II в Радужном каньоне на востоке Калифорнии, за неземной вид и сложный рельеф прозванном каньоном "Звездных войн". ВВС и ВМС США используют это место для отработки летчиками-истребителями пилотажа на малых высотах в горной местности.

Фото: Depositphotos
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Действительно, пейзажи Радужного каньона напоминают астероид из V эпизода звездной саги, где "Сокол тысячелетия" с Ханом, Чубакой и Леей на борту удирает от имперских истребителей. Вид американского штурмовика Fairchild-Republic А-10 вполне соответствует ландшафту - его нетрудно принять за штурмовик Империи. В ВВС США самолет получил прозвище "Бородавочник". На видео запечатлен момент тренировки группы показательного пилотажа - это подразделение было организовано в 2017 году для поднятия престижа "Бородавочников", поскольку все время, которое А-10 стоит на вооружении армии США - а это 40 лет, - Пентагон пытается от него избавиться.

Оснований для этого хватает: помимо экстравагантной внешности самолет безнадежно устарел и в условиях современной войны не сможет даже приблизиться к своим потенциальным целям. Тем не менее другого штурмовика к ВВС США нет, а самолеты этого типа полезны в локальных конфликтах против плохо вооруженных повстанцев, пишет The Drive. Эти преимущества "Бородавочника" и призваны продемонстрировать эффектные полеты в горах.

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