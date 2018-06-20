Рашид Рахимов назвал три секрета успеха сборной России на ЧМ

В среду состоялся очередной прямой эфир программы "Футбол на высоте". На этот раз гостем студии "Российской газеты" стал Рашид Рахимов - экс-защитник сборной России, "Спартака" и венской "Аустрии", а также бывший тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата".

Конечно же, главными темами разговора стали победа сборной России в матче с Египтом и подготовка наших футболистов к чемпионату мира.

"Мы видим, что сборная России набрала форму. Самое главное - три момента, которые должны присутствовать в игре нашей команды - это хорошая организация, тактическая дисциплина и агрессивная игра. Потому что мы играем дома у себя и мы можем против таких команд, как Саудовская Аравия и Египет, прессинговать... Вот эти вещи у нас в двух играх присутствовали. Как будет дальше? Давайте смотреть. Потому что я бы и сейчас не стал возносить нашу сборную. Пока идет все нормально. Мы, скорее всего, выходим из группы. У нас есть теперь определенный маневр, мы можем иметь свои мысли перед матчем с Уругваем, мы должны посмотреть, как сыграет сегодня Уругвай. Думаю, что, скорее всего, на 99% будет одержана победа. А дальше мы должны смотреть, что будет в другой группе".