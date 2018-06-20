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20.06.2018 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хабаровчанин рассказал, как вручную заполнил 17 млрд клеток Excel

Текст: Дина Непомнящая

В считанные часы прославился на весь интернет хабаровчанин, создавший вручную гигантскую таблицу Excel. На то, чтобы полностью заполнить 17 миллиардов 179 миллионов 869 тысяч 184 клетки, мужчине потребовалось около двух лет.

Как выяснили корреспонденты "КП" в Хабаровске", все началось с того, что житель Хабаровска захотел напечатать для своей дочери таблицу умножения.

Фото: depositphotos.com
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- Мне было лень заполнять все вручную, и я создал формулу. Потом мне показалось, что на длинной дистанции это может выглядеть поинтереснее. Да и любопытно стало сколько влезет в один лист. В итоге получилась самая большая таблица умножения в мире, - рассказал мужчина.

Он не ожидал, что его работа вызовет такой большой резонанс. Думал лишь немного повеселить друзей-программистов. Но пост быстро стал набирать популярность. За один день запись собрала 500 ретвитов и больше двух тысяч лайков.

Любопытно, что по профессии создатель юрист, к области IT отношения не имеет. Честно признается, что работал над таблицей не каждый день и все ячейки заполнял, копируя нужную формулу вручную.

- Выяснилось, что больше десяти миллионов клеток одновременно выделить для расчета формулы невозможно. Excel просто насмерть зависает, а вместе с ним и вся система. Поэтому работа немного затянулась. В день я заполнял по 20 миллионов клеток. У системы уходило примерно 1,5 часа на их вычисление, - пояснил энтузиаст.

После того как мужчина закончил свой необычный проект и выложил фото таблицы в интернет, файл весом больше 200 мегабайтов со своего компьютера он удалил. Зачем? Просто "закрыл свой Гештальт", и таблица ему больше не нужна.

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