Правительство Якутии возглавит заместитель полпреда президента в ДФО

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин уходит в отставку. Кабинет министров республики возглавит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов.

Накануне врио главы Якутии Айсен Николаев на заседании совета по местному самоуправлению сообщил, что Евгений Чекин изъявил желание работать в республике, но на другом посту.

- Исполняющим обязанности председателя правительства на днях будет назначен Владимир Викторович Солодов, который на сегодня работает заместителем полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, - сказал Николаев.

Владимир Солодов работает на Дальнем Востоке с 2015 года, в аппарате полпреда президента Российской Федерации он курирует экономическую и социальную политику. В зону его ответственности входит контроль исполнения поручений президента и правительства Российской Федерации, включая "майские указы" и поручения по обеспечению опережающего развития ДФО.

Ожидается, что к обязанностям врио главы правительства Якутии Солодов приступит с понедельника, сообщила в среду пресс-служба главы региона.