Трижды убившему сожителей матери комсомольчанину дали 13 лет

К лишению свободы в колонии особого режима на 13 лет приговорил суд 25-летнего жителя Хабаровского края, который в 2017 году убил сожителя своей матери. Ранее - в 2008 и 2012 годах - мужчину уже судили за аналогичные преступления.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по региону, 12 ноября 2017 житель Комсомольска-на-Амуре пригласил на встречу 42-летнего сожителя матери. В ходе беседы злоумышленник несколько раз ударил мужчину. Когда потерпевший упал, молодой человек стал бить его камнями. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

После этого комсомольчанин вернулся домой и рассказал о содеянном матери и знакомым. В ходе следствия своей вины он также не отрицал. Дал признательные показания и сообщил, что преступление совершил умышленно, защищая мать - сожитель регулярно над ней издевался.

Кстати, уголовное наказание за прошлые убийства осужденный закончил отбывать весной 2017 года. Освободившись из тюрьмы, вернулся домой к матери и устроился работать грузчиком в продуктовый магазин.