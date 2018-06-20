В Хабаровске из-за возгорания в госпитале эвакуировали людей

Возгорание возникло в Окружном военном клиническом госпитале ВВО № 301 в Хабаровске. Его успели потушить до приезда пожарных, сообщил ТАСС дежурный по госпиталю.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на третьем этаже здания загорелся мусор, из-за чего образовалось задымление.

- До приезда пожарных небольшое возгорание было ликвидировано силами пожарного расчета терапевтического отделения, где и был огонь, - сказал агентству собеседник.

Площадь, охваченная пламенем, составила примерно пять квадратных метров.

Из госпиталя эвакуировали 22 человека.