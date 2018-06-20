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20.06.2018,  
11:56
Текст: Алексей Иванов

Создано новое поколение снарядов для комплекса "Деривация-ПВО"

Фото: НПК "Уралвагонзавод" Фото: НПК "Уралвагонзавод"
Фото: НПК "Уралвагонзавод"

Российская оборонная промышленность создала новое поколение снарядов для перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".

Фото: SSGT Cherie A. Thurlby, U.S. Air Force / wikimedia.org
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В ближайшее время начнутся испытания боекомплекта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Другие детали проекта не раскрываются.

Напомним, комплекс разработан нижегородским ЦНИИ "Буревестник", он ставится на шасси от БМП-3, усиленное блоками динамической защиты. В первую очередь "Деривация-ПВО" создана для борьбы с низколетящими целями, беспилотниками, но в целом система довольно универсальна. Огонь может вестись и по легкобронированным наземным и надводным целям, а также по живой силе, в том числе укрывшейся в зданиях.

Необитаемый автоматический боевой модуль вооружен 57-миллиметровыми снарядами от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующими и бронебойными, а также многофункциональными снарядами с дистанционным взрывателем.

Первый экземпляр "Деривации-ПВО" уже находится на испытаниях.

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