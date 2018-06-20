В регионах ПФО из-за ветра 8 тысяч человек остались без электричества

Почти восемь тысяч человек остались без энергоснабжения в Нижегородской, Кировской областях и республике Марий Эл, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Электричество отключено почти в трех тысячах жилых домов и в трех социально значимых объектах. Только в Кировской области гроза и шквалистый ветер оставили без электричества более 140 населенных пунктов в основном в центре и на юге области, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по региону. Сейчас гроза продвигается на север, захватывая новые районы.

На данный момент разрушений и пострадавших от грозы нет. В Марий Эл на территории детского оздоровительного лагеря "Сосновая роща" упало восемь деревьев.

Сейчас энергетики оперативно восстанавливают энергоснабжение. По данным "Кировэнерго", на работах задействованы 52 бригады.