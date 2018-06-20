На Алтае придумали новый метод прогноза уровня воды во время паводка

Географы Алтайского государственного университета разработали уникальный алгоритм расчета количества воды во время первой волны паводка.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе вуза, работа ведется на примере реки Чарыш. Ранее подобных исследований в районе устья этой реки не проводилось: эта территория Алтайского края хуже других оснащена метеорологическим оборудованием и наименее изучена с точки зрения паводковой ситуации.

Алтайские ученые применяют новую методику определения запасов снега на конец марта и, соответственно, количества воды во время его таяния. По словам географов, в других методиках применяются только топографические параметры - например, количество снега пытаются увязать с абсолютной высотой расположения русла реки.

"Мы же использовали ряд физических величин", - подчеркнул доцент АлтГУ Владимир Галахов. В частности, данные о скорости вертикальных движений воздушных потоков в облачной массе, которые влияют на количество выпавшего снега. Эта методика, по словам ученых, дает возможность делать более точные паводковые прогнозы.