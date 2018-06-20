Главный синоптик Петербурга пообещал новый циклон с дождем

В ночь с четверга на пятницу в город на Неве придет очередной циклон, который принесет с собой дожди. Об это сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в соцсети.

Публикацию он снабдил фотографией хилого газона с растрескавшейся землей и подписью: "Дождь прошел, но маловато для земли. Вот такой газон в центре сегодня утром. Выпало 7-10 мм, но надо бы еще, промочило только верхний слой. С нетерпением жду следующего циклона с четверга на пятницу, там должно добавить".

Напомним, накануне в Петербурге прошел сильный ливень. По данным Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня и завтра в городе ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем составит +19...+21 градус Цельсия. В пятницу, 22 июня, ожидается ночью дождь, днем кратковременные дожди, возможна гроза.