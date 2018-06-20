Россия закрыла Балтику для авианосцев США

Американские авианосцы классов Nimitz и Gerald R. Ford слишком громоздки для проведения операций в Балтийском море и могут стать легкой добычей российских крылатых ракет.

К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest, проанализировавшие расклад сил на Балтике. К примеру, сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета П-800 "Оникс", которой оснащаются береговые ракетные комплексы "Бастион", корабли и подлодки ВМФ России, даже в экспортном варианте может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Этого достаточно, чтобы контролировать море от Калининграда до шведского побережья, а ведь стоящие на вооружении отечественного флота "Ониксы" имеют дальность стрельбы до 600 километров.

Кроме того регион защищен современными системами ПВО, такими как С-400, что затрудняет работу уже корабельной авиации потенциального противника.

И хотя американские эксперты в целом скептически оценивают Балтийской флот, указывая, что в его составе находится лишь малая часть современных кораблей России, они признают: даже этого достаточно, чтобы "запереть" море. То есть заблокировать порты или заминировать подходы к ним. Наконец, в Калининграде размещены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", способные наносить высокоточные удары по ключевым объектам противника.

В результате получается, что в Балтийском море будут уязвимы и авианосцы, и современные американские истребители-бомбардировщики F-35, и береговые базы, которые могут использоваться потенциальным противником.