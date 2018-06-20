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Скончался актер из "Бандитского Петербурга"

20.06.2018, 16:00 | Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Юрий Ароян/vk.com
Фото: Юрий Ароян/vk.com

В Петербурге скончался актер Юрий Ароян, известный по ролям в сериалах. Друзья артиста Марк Портной и Татьяна Муртазина в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что он умер в ночь на 20 июня в возрасте 67 лет.

По предварительным данным, тело артиста было найдено в квартире дома на Почтамтской улице.

Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. После школы он учился в Ереванском институте физкультуры, а после, решив стать актером, выбрал театральное училище в Ярославле, которое и окончил, его мастером был артист Сергей Тихонов.

Впоследствии Юрий Ароян стажировался по классу клоунады в Московском цирке на Цветном бульваре у знаменитых клоунов Карандаша и Юрия Никулина, в этом же цирке он участвовал в репризах известных клоунов Моторина и Кондратова. Потом продолжил работу в Тбилисском ТЮЗе, кроме него служил в разных театрах России, в том числе - и в Санкт-Петербурге. Писал киноповести, рассказы и стихи, ставил спектакли по своим произведениям, с которыми гастролировал по стране.

Последние года он жил в Москве, однако в связи с жилищными проблемами некоторое время назад решил перебраться в Петербург.

Широкому зрителю Юрий Ароян известен по своим работам в популярных российских сериалах, в частности "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Женская логика".

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