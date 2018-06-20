В Карелии дачник попытался приструнить наглых подростков ружьем

В дачном кооперативе под городом Костомукшей произошло ЧП. Чтобы приструнить компанию агрессивных подростков, дачник решил их попугать и выстрелил в камень.

Как выяснилось, более десяти подростков от 15 до 17 лет на даче провожали друга в армию. Соседка по участку сделала компании замечание по поводу слишком громкого веселья. В ответ на это подростки стали вести себя еще вызывающе.

Супруг, чтобы оградить жену от агрессивных молодых людей, выстрелил из дробовика в камень. Часть каменных осколков рикошетом попала в подростков.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Следственного комитета Карелии, такой случай действительно был. Но ведомство проверку не проводит так как никто из участников конфликта к ним не обращался.