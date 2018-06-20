В Петербурге будут штрафовать за отсутствие таблички "злая собака"

Петербургские депутаты решили обязать владельцев псов любых пород в частном секторе и на предприятиях вывешивать на заборах информационные табличных "Осторожно, злая собака". За нарушение предусмотрен серьезный штраф.

Как следует из пояснительной записки автора законопроекта - депутата петербургского парламента Александра Тетердинко, уже сейчас владельцы собак могут содержать животных в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории.

Но при этом предупреждать о сторожевой собаке владельцы животного не обязаны. Парламентарий считает, что это нарушает права горожан. Без привязи собаки гуляют на участках в коттеджных поселках, на стройках, промышленных предприятиях.

Депутат предложил вывешивать на заборах обязательные таблички. Причем сообщать о собаках должны не только владельцы сторожевых псов, под закон подпадают все породы, даже карликовые. За отсутствие табличек предусмотрен штраф - от тысячи до трех тысяч для граждан и до 15 тысяч - для организаций.

На заседании петербургского парламента проект закона о штрафах за отсутствие табличек был принят за основу. Но это не значит, что информационные таблички стоит заказывать уже сейчас: к следующему заседанию Заксобрания проект может претерпеть существенные изменения.