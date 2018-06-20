На матч Уругвай-Саудовская Аравия в Ростове продано 42 тысячи билетов
Сорок две тысячи билетов продано на матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии, который состоится в среду в 18.00 на "Ростов-Арене".
Половину из них закупили иностранные болельщики - из Уругвая, Саудовской Аравии, Бразилии, Мексики, Швейцарии и других стран. Всего главный стадион ЧМ-18 в Ростове-на-Дону вмещает 45 тысяч человек.
- Стадион будет практически полный, - сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Рекорд посещаемости "Ростов-Арены" был побит 17 июня, когда встречались сборные Бразилии и Швейцарии. 43109 мест были заняты.
Кстати, своеобразный рекорд побила 19 июня и Театральная площадь. В день игры России фан-зона, разбитая на площади, вместила свыше 25,5 тысячи болельщиков.
Напомним, в Ростове-на-Дону также состоятся матчи Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), а 2 июля - матч 1/8 финала.
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