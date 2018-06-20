В Ростове пострадавшим от пожара жильцам разрешили вернуться домой

В Ростове жильцы дома по улице 1 Линия, 60, где произошел пожар, начали возвращаться в сови квартиры.

Пострадавших при пожаре, по данным областного управления МЧС, нет. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Как сообщили "РГ" в городской администрации, пока доступ открыт в три из четырех подъездов, в одном еще работает специальная комиссия.

В мэрии Ростова рассказали, что четырехэтажный дом построен в 1935 году, в нем 157 квартир, зарегистрированы 331 человек. Сразу после пожара был создан пункт временного размещения на 200 мест в школе №26, где организовали ночлег и горячее питание.

"Пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности, ликвидирован в 22 часа. К тушению пожара привлекались 35 единиц техники, 111 человек личного состава. Причину возгорания установят эксперты испытательной пожарной лаборатории", - уточнили в МЧС.