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20.06.2018 12:32
Проект: В регионах

Югра, Ямал и Тюменская область продлили договор о сотрудничестве

Текст: Елена Панова
Известная и значимая программа "Сотрудничество" между тремя субъектами "тюменской матрешки", - Югрой, Ямалом и Тюменской областью будет действовать и дальше.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Главы трех регионов - Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов - продлили до конца 2025 года действие договора между органами власти. Свои подписи в документе поставили губернатор Югры Наталья Комарова, временно исполняющий обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

В рамках этого договора реализуется программа "Сотрудничество". За период ее действия было реализовано 173 крупных проекта по различным направлениям, при этом 112 из них - в Ханты-Мансийском автономном округе.

- Этот договор - некий каркас, подтверждение надежных базовых возможностей для того, чтобы реализовывать социальные проекты в интересах жителей региона, - отметила Наталья Комарова. - Очень важно, чтобы наши договоренности, инструменты, механизмы, которые используются для реализации условий договора, были максимально работоспособны.

Как подчеркнула глава Югры, каждый из проектов, финансируемых по программе "Сотрудничество", важен.

- Если говорить о приоритетах на 2018 год, то с учетом актуальности, отмечу, что более трех миллиардов рублей мы планируем направить на социальные выплаты для обеспечения жильем молодых семей, коренных малочисленных народов Севера, многодетных семей и на переселение из балочных массивов, - добавила Наталья Комарова.

Такая мера позволит предоставить социальные выплаты 954 многодетным семьям, ликвидировать 445 приспособленных для проживания строений, обеспечить выплатами 918 молодых семей и 35 семей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Региона будут развивать сотрудничество в части поставок продукции сельхозпроизводителей юга Тюменской области, расширения ассортимента. Есть перспективы развития в сферах образования, здравоохранения, жилищных программ, импортозамещения

В рамках программы в 2018 году ожидается ввод в эксплуатацию комплексного авторечного вокзала в поселке Березово и завершение реконструкции автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 14 - км 21. Кроме того, продолжится строительство автомобильных дорог Октябрьское - Горнореченск на участке Октябрьское - Большие Леуши, к поселку Комсомольский и пгт. Коммунистический - п. Унъюган, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2019-2020 годы.

В 2018 году будет продолжено субсидирование пассажирских перевозок авиа- и водным транспортом, снижение стоимости билетов ожидается соответственно на уровне 50 и 60 процентов.

Запланировано приобретение пяти объектов для размещения учреждений здравоохранения, два - для учреждений образования и еще два - для размещения многофункциональных центров по оказанию услуг населению.

Оценивая перспективы взаимоотношений Тюменской области, Ямала и Югры, Александр Моор подчеркнул, что выстроенная модель сотрудничества эффективна, это доказали многие годы работы договора.

- Я думаю, что жизнеспособность этой модели оценили жители регионов, видя какие проекты реализованы в рамках этого договора. В дальнейшем мы будем развивать наше сотрудничество в части поставок продукции сельхозпроизводителей юга Тюменской области, расширения ассортимента. Есть перспективы развития в сферах образования, здравоохранения, жилищных программ, импортозамещения. На территории Югры и Ямала работают крупные нефтегазовые компании, которые являются покупателями продукции Тюменских машиностроителей. Поле для сотрудничества огромное,- подчеркнул Александр Моор.

Дмитрий Артюхов, в свою очередь, отметил важность проекта по строительству дороги Надым - Салехард. По его словам, это самый долгожданный объект для жителей западной части Ямала.

- Мы активно наращиваем темпы строительства. Будем искать дополнительные ресурсы для его ускорения, чтобы наконец связать запад округа с системой автомобильных дорог, - сообщил он. - Традиционно на юге Тюменской области ветераны получают медицинскую поддержку, дополнительные выплаты ко всем памятным датам. Это очень важные элементы совместной, годами устоявшейся работы. Есть точечные мероприятия, например, связанные с приобретением в 2018 году причальных сооружений для поселков. Также через эту программу планируем приобретение дополнительного флота, - заключил глава Ямала.

Официальный сайт правительства Югры.

 

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры

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