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20.06.2018 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве челябинцев

Текст: Екатерина Призова

На улице Липецкая в Челябинске продолжают работать следователи и спасатели. Сегодня днем здесь, в одной из пятиэтажек, прогремел взрыв. Сдетонировала, по предварительным данным, газовоздушная смесь, которая образовалась из-за неисправного баллона. В результате происшествия пострадали женщина и ребенок - их состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По информации МЧС, причиной происшествия послужил пятилитровый железный баллон с газом.

Как уточнили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, из-за взрыва обрушился балкон в квартире на втором этаже. Досталось и соседним квартирам.

"Спасатели мобильного отряда помогли женщине, живущей на втором этаже: от взрыва двери ее квартиры заблокировались и она нуждалась в эвакуации. При помощи альпинистского снаряжения и лестницы ее спустили вниз", - передает пресс-центр.

В пресс-службе управления здравоохранения Челябинска "Интерфаксу" уточнили: пострадавшие (женщина 1978 года рождения и мальчик 2008 года рождения) в крайне тяжелом состоянии - у обоих обширные ожоги тела и верхних дыхательных путей.

Причины происшествия сейчас выясняют компетентные органы.

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