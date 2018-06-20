На наших глазах происходит реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации. Очередная военная реформа началась в 2008-м и должна быть завершена в 2020 г. Она предполагает, во-первых, оптимизацию численности Вооруженных Сил и их управления, во-вторых, изменение системы военного образования и, в-третьих, сначала частичное, а затем - полное обновление вооружения и техники. Включает в себя реформа и решение социальных вопросов: повышение денежного довольствия военнослужащих и обеспечение их жильем.

Сквозь горнило испытаний

Любая реформа - это всегда смелый шаг в неизведанное будущее, чреватый немалыми рисками и неконтролируемыми издержками - экономическими, социальными и психологическими. Тем ценнее исторический опыт прошлого, позволяющий сделать поправку на весьма вероятные отрицательные последствия реформаторской деятельности. В нашем распоряжении имеются документы, недавно рассекреченные и впервые опубликованные в очередных томах "Вестника Архива Президента Российской Федерации". Они дают возможность изучить имеющийся опыт реформирования армии, авиации и флота. Этот тщательно комментированный и прекрасно иллюстрированный двухтомник энциклопедического формата "Советская армия: годы реформ и испытаний" выпущен издательством "Историческая литература" в 2018 г. Книга издана при содействии Российского исторического общества и Германского исторического института в Москве. Двухтомник содержит документы, рассказывающие о становлении, реформировании и развитии советских Вооруженных Сил с конца 1920-х по середину 1960-х гг., причем наибольший интерес для исследователей представляет комплекс мероприятий по изменению структуры, состава и численности Советской армии после победоносного окончания Великой Отечественной войны. До снятия грифа секретности с послевоенных документов очень важный пласт отечественной истории не мог быть полноценно изучен специалистами. Обратимся же к рассекреченным документам, чтобы понять, как реформирование армии сказалось на судьбах людей.

Ворошиловские линкоры

17 апреля 1936 г. народный комиссар обороны СССР маршал К.Е. Ворошилов направляет на имя Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина и Председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова записку "По вопросу дальнейшего строительства Морских Сил РККА". Документ, имеющий гриф "Сов. секретно", содержит исключительно амбициозную программу военного судостроения. Она предполагает создание мощного флота: 12 новых линейных кораблей, 22 больших тяжелых крейсера, 28 легких крейсеров типа "Киров", 112 больших океанских подводных лодок. Была ли эта программа экономически обоснованной? "Все связанные с созданием Морских Сил расчеты: финансовые, производственные, военно-строительные представляются отдельной справкой"1. Увы, громоздкая, но чрезвычайно интересная справка из-за недостатка места не опубликована2.

Но какими бы ни были эти расчеты, очевидно, что предлагаемое наркомом реформирование флота не могло быть реализовано из-за отсутствия у Советского Союза соответствующих финансовых возможностей и производственных мощностей. Доходная часть бюджета СССР в 1940 г. составляла 180,2 млрд рублей, расходная - 174,3 млрд рублей, из них - 56,7 млрд на оборону3. Для сравнения укажу, что строительство только одного тяжелого крейсера оценивалось в 1 200 миллионов рублей. Вот почему до начала войны так и не был построен ни один линкор, ни один тяжелый крейсер. К 22 июня 1941 г. готовность первых двух линейных кораблей проекта 23 (тип "Советский Союз") была 21% ("Советский Союз", Балтийский завод в Ленинграде) и 17,5% ("Советская Украина", завод им. Марти в Николаеве). Колоссальные издержки, понесенные страной при сооружении линкоров, оказались напрасными. А ведь даже пара легких крейсеров, своевременно построенных для нужд Северного флота, позволила бы в годы войны заметно повысить уровень безопасности проводки британских арктических конвоев в Архангельск и Мурманск, доставивших в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу. Однако в 1941 г. в Заполярье еще не было соответствующей инфраструктуры для создания легких крейсеров. Не то что ремонтных мощностей, а даже и энергетических - способных питать крупный корабль паром и электричеством с берега, не заставляя его гонять без отдыха свою энергетическую установку.

Вывод очевиден: любая военная реформа должна сообразовываться с экономическими возможностями страны, иначе это приведет к безрезультатному расходованию материальных ресурсов и напрасной потере времени. Таков важнейший урок Истории.

Рыболовные крейсеры от Хрущева

Но нередко желание политического и военного руководства повсеместно сокращать издержки приводит к анекдотическим казусам. В 1958 г., в самый разгар проводившейся в то время очередной военной реформы, начальник Генерального штаба маршал Василий Данилович Соколовский (1897 - 1968) в своем выступлении перед военачальниками сказал, что "нам не нужны бронированные корабли, что нам нужно строить обычные корабли металлические или даже деревянные и они будут являться ракетоносителями. Другие товарищи его поддержали, что это, мол, дешевле и т.д."4. И на этом фоне уже не кажется странным, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев мог предложить военным морякам переоборудовать четыре крейсера для нужд рыболовецкого флота в качестве плавбаз и рефрижераторов. "С них можно снять оружие, срезать все надпалубные надстройки, выбросить все, что плавбазе не требуется, и сделать соответствующие надстройки над палубой... Такие корабли можно выводить своим ходом в океан, где они будут выполнять функции плавбаз, как это делается на китобойном промысле. А рыболовецкие суда ловили бы рыбу и на коротком расстоянии сдавали ее на корабли-матки, где производилась бы переработка рыбы. ...Нашим инженерам следует подумать - нельзя ли эсминцы 30-бис сделать спаренными типа катамаранов; тогда на палубах можно было бы сделать большие надстройки, как на крейсере. Это были бы промышленные базы по приемке, переработке и хранению рыбы"5. Узнаем ли мы со временем, как реагировали военные моряки на эти предложения первого лица?

Несколоченные эскадрильи

Еще один документ с грифом "Сов. секретно". Это акт проверки хода боевых действий 1-й Армейской группы, действующей в районе реки Халхин-Гол. Документ составлен в конце июля 1939 г., то есть до начала решающих боев, закончившихся впечатляющей победой Красной армии. Речь идет о боевом использовании авиации. "Подготовка летчиков хорошая, но эскадрильи не сколочены для ведения боя. И-15 и И-16 не могут взаимодействовать в воздушном бою между собою. Бой зиждется на героизме отдельных летчиков, а не на компактном действии сколоченных звеньях эскадрилий. ...Вследствие того, что противник ведет воздушный бой большими группами и умело использует облака и солнце, умеет сосредоточить численное превосходство и наращивать силы в воздушном бою, наша авиация несет излишние потери"6.

Несколько слов о стиле управления войсками: "Управление боем организовано плохо, оно зиждется на делегатах и проволочной связи СП (стрелковый полк) - командование группы. Проволочной связи командного пункта с частями до сих пор не установлено из-за отсутствия средств связи; это ставит под большую угрозу управление. Фактически т. Жуков управляет боем с КП (командного пункта) через порученцев. ...Информация внутри штаба поставлена слабо, большая часть командиров штаба используется в качестве порученцев"7.

Подобный стиль управления вызывал справедливые нарекания подчиненных, впрочем, не вполне уместные в условиях локального военного конфликта. "Имеются случаи критики распоряжений командира в боевой обстановке. Разъяснить всем командирам и бойцам, что это весьма вредное и преступное явление, подрывающее авторитет командования, и дает возможность всем трусам и шкурникам использовать это в своих личных целях для распространения паники"8.

Нехватка фельдфебелей

Этот интересный документ, содержащий ряд обоснованных предложений, можно цитировать до бесконечности: за два года до начала Великой Отечественной войны его автор очень точно диагностировал системные недостатки в боевой подготовке воинов Красной армии, приведшие к огромным потерям начального периода войны. Документ подписал заместитель наркома обороны командарм 1-го ранга Григорий Иванович Кулик (1890 - 1950). Это был человек трагической судьбы: в 1950 г. Кулика, еще в годы войны лишенного высоких званий маршала и Героя Советского Союза, после продолжительных избиений расстреляют за пьяную болтовню, содержащую обсуждение и осуждение действий Сталина и его сподвижников. Рассекреченные документы свидетельствуют: Кулик отнюдь не был отсталым военачальником, плохо разумеющим характер большой современной войны. Он прекрасно осознавал, что рост численности Красной армии и ее перевооружение новой техникой должны идти рука об руку с совершенствованием методов управления войсками, что предполагает обязательное наличие в армии современных средств связи.

"Круглый невежда". "Это был один из тех "конников" периода Гражданской войны, который ни на вершок не продвинулся в своем развитии за целую историческую эпоху. По своему кругозору, уровню культуры и моральному облику это был старорежимный фельдфебель-держиморда"9. Эти и им подобные хлесткие отзывы о Григории Ивановиче нуждаются в серьезном историческом и нравственном переосмыслении. Как справедливо заметил военный историк Андрей Анатольевич Смирнов, критики Кулика парадоксальным образом правы в том, что это - фельдфебель. Но советским военачальникам перед войной остро не хватало именно фельдфебельского - здраво-практичного - взгляда на вещи, взгляда, основанного на знании того, как реально и конкретно функционирует армейский механизм.

В царской армии Кулик был старшим фейерверкером - старшим унтер-офицером артиллерии - старшим сержантом, по-советски. Отсутствие хорошего фельдфебеля стало неизбывной проблемой Красной армии. Увы, и в наши дни проводимая военная реформа практически уничтожила профессиональную часть младшего командного состава в армии. Эксперты признали, что программа создания альтернативы прапорщикам - института сержантов полностью провалена. Около 80% сержантов-контрактников не хотят заключать контракты на следующий срок.

Рассекреченные докладные записки Кулика, адресованные Сталину, позволяют выполнить такую работу. Полагаю, что опубликованные документы станут настоящей находкой для будущего автора первой научной биографии маршала Кулика.

Не заболтать бы реформу

Из трагической жизни маршала можно извлечь еще один урок Истории. Военная реформа всегда порождает недовольных. Разумеется, армия - это не дискуссионный клуб, а избыточное обсуждение проводимых мероприятий и их огульная критика способны "заболтать" любую военную реформу и не позволить ей состояться. Однако реформа лишь тогда будет успешной, когда люди, всю свою жизнь посвятившие службе в армии и занимающие в ней высокие посты, имеют гласную возможность выразить свое отношение к предлагаемым мероприятиям и срокам их проведения. Если подобный механизм обратной связи не будет создан, то неизбежны как конфликты в среде военачальников, так и поспешные отставки людей, которые могли бы еще послужить делу реформирования армии.

21 октября 1964 г., через неделю после отставки Хрущева, Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков (1900 - 1982) с нескрываемым возмущением писал в адрес Президиума ЦК КПСС о ненормальном положении в Министерстве обороны СССР. "На Коллегии Министерства обороны только создается видимость коллективного обсуждения и решения. В действительности же любые справедливые, но неугодные Малиновскому и Гречко замечания и предложения расцениваются как подрыв единоначалия и авторитета министра.

...Тех же, кто был не согласен с такими решениями и настойчиво доказывал свою правоту, всячески компрометировали на служебных совещаниях и разборах, где нельзя было, не подрывая дисциплину, возразить или подать реплику. В дальнейшем таких людей по различным мотивам освобождали от работы, увольняли в запас или зачисляли в инспекторскую группу"10.

Критикуя министра обороны маршала Малиновского и его первого зама и будущего преемника на министерском посту маршала Гречко, обиженный ими и снятый с поста Главнокомандующего Сухопутными войсками маршал Чуйков был начисто лишен самокритики: сам герой Сталинградской битвы был не без греха и с не меньшим основанием мог быть обвинен в зажиме критики и авторитарном стиле руководства. Не обошлась без уязвленных генеральских самолюбий и проводимая в наши дни военная реформа. В феврале 2007 г. министром обороны РФ стал Анатолий Сердюков. Уже к концу первого полугодия 2008 г. кадровый состав заместителей и начальников служб главы Минобороны России обновился более чем на 70%, среди них лишились своих постов начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Юрий Балуевский, замминистра обороны Российской Федерации по тылу генерал армии Владимир Исаков, главком ВМФ адмирал флота Владимир Масорин, начальник ГРУ Герой России генерал армии Валентин Корабельников, главком Сухопутных войск генерал армии Владимир Болдырев.

Проходимцы вне очереди?

Любая военная реформа сопровождается упразднением одних должностей и созданием других, что ведет к неизбежной перестановке военных кадров, которая далеко не всегда объясняется исключительно интересами дела. Наличие человеческого фактора порождает неконтролируемые издержки реформирования армии. "Создается возможность для некоторых начальников подбирать на важные должности угодных лично для себя лиц, что иногда приводит к проникновению на важные посты всяких бездарных людей, проходимцев, карьеристов, подхалимов, жуликов, угодников, приятелей, родственников и т.п., что наносит вред делу...

В таких условиях невозможно обеспечить справедливость при расстановке кадров и соблюдать очередность продвижения по службе офицеров и генералов. Нередко выдвигаются на высшие должности люди не по деловым и политическим качествам, а по личным знакомствам, совместной службе в прошлом, родственным связям и т.п. При этом более достойные люди подолгу не продвигаются по службе, а менее достойные нередко выдвигаются вне всякой очереди"11. Неужели генерал-лейтенант Илларион Авксентьевич Толконюк (1913 - 1995) написал эти горькие, но справедливые строки 4 марта 1963 г.? Минуло 55 лет, а они, увы, не стали исключительно достоянием Истории и звучат весьма актуально. Лишь грядущий военный историк сможет со временем разобраться во всем этом сложном хитросплетении объективных и субъективных факторов и, обязательно опираясь на документы "Вестника Архива Президента Российской Федерации", от лица Истории вынесет свой вердикт.

Так точно дьяк, в приказах поседелый,

Спокойно зрит на правых и виновных,

Добру и злу внимая равнодушно,

Не ведая ни жалости, ни гнева.

P.S. Пока же, перефразируя бессмертные слова Сократа, можно уверенно заявить: военная реформа - это трудно.

На сегодняшний день под редакцией С.В. Кудряшова отдельными томами изданы следующие выпуски "Вестника Архива Президента Российской Федерации": Л.И. Брежнев. М., 2006; Красная армия в 1920е годы. М., 2007; Историю - в школу. Создание первых советских учебников по истории. М., 2008; СССР - Германия: 1933 - 1941 / ред. С. В. Кудряшов, Б. Бонвеч. М., 2009; Война: 1941 - 1945. М., 2010; Советский космос. М., 2011; СССР и гражданская война в Испании: 1936 - 1939 годы. М., 2013; Советский космос. М., 2011; Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. М., 2015; Война: 1941 - 1945. М., 2015. Вып. 2; Советская армия: годы реформ и испытаний. М., 2018. Т. 1, 2.

1. Вестник Архива Президента Российской Федерации. Советская армия: годы реформ и испытаний / главный редактор С.В. Кудряшов. М.: Издательство "ИстЛит", 2018. Т. 1. С. 114.

2. Там же. С. 376.

3. Статистическая таблица ЦСУ СССР "Государственный бюджет СССР в 1940, 1946, 1955 - 1955 гг." // Советская жизнь. 1945 - 1953. М., 2003. С. 500, 501.

4. Вестник Архива Президента Российской Федерации. Советская армия: годы реформ и испытаний. М., 2018. Т. 2. С. 92.

5. Там же. С. 165.

6. Вестник Архива Президента Российской Федерации. Советская армия: годы реформ и испытаний. М., 2018. Т. 1. С. 147, 148.

7. Там же. С. 148.

8. Там же. С. 153.

9. Шепилов Д.Т. Непримкнувший. Воспоминания. М., 2017. С. 204-205.

10. Вестник Архива Президента Российской Федерации. Советская армия: годы реформ и испытаний. М., 2018. Т. 2. С. 204.

11. Там же. С. 176.