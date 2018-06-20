Саперы-штурмовики получат новую боевую экипировку

Штурмовые подразделения инженерных войск Российской Федерации получат в 2018 году новую боевую экипировку. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Речь идет о новейших комплектах разминирования ОВР-3Ш. В состав данного комплекта входит экипировка максимальной степени защиты. А еще бронещит, специальные средства для проникновения внутрь помещений и два ножа - штурмовой и многофункциональный нож сапера.

В комплекте - восемь костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой". Общий вес одного - 25 килограммов. Как добавили в Минобороны России, все штурмовые подразделения инженерных войск снабдят новой экипировкой в течение одного года.