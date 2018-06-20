Слуцкий прекратит комментировать матчи на "Первом канале"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что перестанет комментировать матчи чемпионата мира-2018 на "Первом канале".

Дело в том, что уже 24 июня Слуцкий приступает к работе с голландским "Витессом". Сборы команды пройдут в Австрии. К слову, там новый клуб Леонида Викторовича проведет два матча с представителями России: тульским "Арсеналом" и столичным "Локомотивом".

"К сожалению, я заканчиваю комментировать игры чемпионата мира на "Первом канале", - отметил Слуцкий во время интернет-трансляции встречи сборной России с Египтом на сайте "Первого".

"Пора приступить к другой деятельности", - отметил он.

На ЧМ-2018 Слуцкий вместе с Александром Елагиным комментировал стартовый матч турнира, в котором наши футболисты разгромили Саудовскую Аравию (5:0).

Добавим, что с "Витессом" Слуцкий подписал двухлетний контракт в марте. Последним местом работы специалиста был английский "Халл Сити".