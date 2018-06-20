СМИ: Главный тренер сборной Египта будет уволен после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер будет уволен после того, как его команда проведет последний матч на чемпионате мира-2018 в России. Вместе с ним уйдет в отставку и его тренерский штаб.

Как сообщают зарубежные СМИ, руководство Египетской футбольной ассоциации разочаровано выступлением национальной команды под руководством Купера на ЧМ-2018. Египтяне в первых двух турах группового этапа турнира потерпели два поражения: сначала они уступили Уругваю 0:1, а затем капитулировали в матче со сборной России 1:3.

Таким образом, по сути, сборная Египта вылетела с чемпионата мира. Существует лишь математический шанс, что египетская команда сможет уцепиться за второе место, но для этого, чтобы и этот шанс превратился в ничто, уругвайцам сегодня будет достаточно не проиграть Саудовской Аравии - а верится с трудом, что Суарес и компания потеряют очки в матче с явным аутсайдером квартета А.

Эктор Купер, известный аргентинский специалист, возглавил сборную Египта в 2015 году. А в 2017 году он смог довести команду до финала Кубка африканских наций.