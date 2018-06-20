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20.06.2018 12:23
Рубрика: Спорт

Соцсети: "Если сборная России выйдет в 1/4 финала ЧМ-2018, женюсь"

Текст: Данила Жиляев

Сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Наша команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф, чем привела в восторг многомиллионную армию болельщиков.

Пользователи соцсетей без устали делятся впечатлениями от прошедшей игры, и большинство публикаций - проявление радости и эмоций. Находятся скептики, которые напоминают, что самое сложное еще впереди, а обыграны не самые сильные соперники. Есть и те, кто признается, что уже потерял веру в нашу команду, а теперь обретает ее вновь. Ясно одно: мало кто остался равнодушным.

Атмосфера всеобщего праздника захлестнула всех. Судя по всему, больше всего повезло студентам.

Многие до сих пор не оправились от разгромной победы над Саудовской Аравией 5:0 в первом матче и по-прежнему не могут узнать в игроках с гербом нашей страны на груди ту сборную России, к которой за последние годы все привыкли.

А некоторым теперь придется забыть о привычке высчитывать, при каких раскладах наша команда сохраняет шансы выйти из группы в плей-офф.

Автогол сборной Египта, ставший первым забитым мячом во вчерашнем матче, также стал поводом для обсуждения. Кто-то предположил, что египтяне испугались нашу команду и решили забить себе сами.

Прошел лишь первый тур группового этапа и едва стартовал второй, а на турнире случилась уже масса сенсаций. Это не укладывается в привычную картину мира многих болельщиков.

Однако нельзя отрицать, что выступление сборной России объединяет людей и делает их счастливыми…

…настолько счастливыми, что кто-то благодаря этому может сделать, возможно, самый главный шаг в своей жизни.

Можно констатировать, что турнир для российской команды только начинается. Заключительный матч группового этапа подопечные Станислава Черчесова проведут 25 июня в Самаре против Уругвая, эта игра начнется в 17:00 по московскому времени. А в первом раунде плей-офф, в зависимости от того, какое место наша сборная займет в группе, ей придется сыграть, с высокой долей вероятности, либо с Испанией, либо с Португалией.

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