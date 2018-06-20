Соцсети: "Если сборная России выйдет в 1/4 финала ЧМ-2018, женюсь"

Сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Наша команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф, чем привела в восторг многомиллионную армию болельщиков.

Пользователи соцсетей без устали делятся впечатлениями от прошедшей игры, и большинство публикаций - проявление радости и эмоций. Находятся скептики, которые напоминают, что самое сложное еще впереди, а обыграны не самые сильные соперники. Есть и те, кто признается, что уже потерял веру в нашу команду, а теперь обретает ее вновь. Ясно одно: мало кто остался равнодушным.

Атмосфера всеобщего праздника захлестнула всех. Судя по всему, больше всего повезло студентам.

Сборная России очень вовремя выиграла, в деканате все такие добрые и отзывчивые сегодня, я удивлён — le chat🌹✨ (@leshka_echelon) June 20, 2018

Многие до сих пор не оправились от разгромной победы над Саудовской Аравией 5:0 в первом матче и по-прежнему не могут узнать в игроках с гербом нашей страны на груди ту сборную России, к которой за последние годы все привыкли.

Это правда сборная России играет? #ЧМ2018 — Mihail Bogachev (@mike_bog) June 20, 2018

А некоторым теперь придется забыть о привычке высчитывать, при каких раскладах наша команда сохраняет шансы выйти из группы в плей-офф.

Сборная России взяла и лишила своих поклонников любимого занятия – подсчёта перед 3 туром вариантов, при которых Россия выходит из группы. — Скай Волк (@SkyVolk07) June 19, 2018

Автогол сборной Египта, ставший первым забитым мячом во вчерашнем матче, также стал поводом для обсуждения. Кто-то предположил, что египтяне испугались нашу команду и решили забить себе сами.

Сборная Египта:

нам не забьет Сборная России если мы сами себе забьем

#россияегипет pic.twitter.com/Os7HRMhU89 — ника (@lyrique221) June 19, 2018

Прошел лишь первый тур группового этапа и едва стартовал второй, а на турнире случилась уже масса сенсаций. Это не укладывается в привычную картину мира многих болельщиков.

Германия, Бразилия проигрывают, зато сборная России дважды выигрывают.



Мир перевернулся. #РоссияЕгипет — SERENDIPITY (@wingsJeonn) June 19, 2018

Однако нельзя отрицать, что выступление сборной России объединяет людей и делает их счастливыми…

Знаете, никогда не видел в своём городе столько счастливых людей. Сборная России творит невероятные вещи!:) 👍👍👍👍👌 — Александр (@Spartanec112) June 20, 2018

…настолько счастливыми, что кто-то благодаря этому может сделать, возможно, самый главный шаг в своей жизни.

Если сборная России выйдет в 1/4 то зарегистрирую брак с @yanaa_naumovaa в загсе! — Pixel (@maxpiskul) June 19, 2018

Можно констатировать, что турнир для российской команды только начинается. Заключительный матч группового этапа подопечные Станислава Черчесова проведут 25 июня в Самаре против Уругвая, эта игра начнется в 17:00 по московскому времени. А в первом раунде плей-офф, в зависимости от того, какое место наша сборная займет в группе, ей придется сыграть, с высокой долей вероятности, либо с Испанией, либо с Португалией.