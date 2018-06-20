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20.06.2018 11:24
Рубрика: Власть

Совфед назначил экс-министра Михаила Меня аудитором Счетной палаты

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял отставку аудитора Счетной палаты Александра Филипенко и назначил на вакантную должность бывшего министра по делам строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Представление кандидатуры поступило в палату от президента России Владимира Путина еще в понедельник. Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов, комитет единогласно поддержал предложение.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Вопросов к кандидату не возникло. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объяснила это тем, что Мень хорошо знаком сенаторам по работе на посту министра.

"Михаил Александрович имеет большой опыт работы в разных сферах, думаю, этот опыт будет востребован на новом посту", - сказала она и пожелал новому аудитору СП не забывать, что он входит в квоту Совфеда, и плотно взаимодействовать с сенаторами.

Михаил Мень руководил Минстроем в течение четырех с половиной лет - с ноября 2013 года по май 2018 года. На министерский пост он пришел с губернаторской должности из Ивановской области, которую возглавлял без малого восемь лет. До этого занимал высокие посты в правительствах Москвы и Подмосковья, был депутатом Госдумы и столичного парламента.

Михаилу Меню 57 лет, женат вторым браком, у него шестеро детей - три сына и три дочери.

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