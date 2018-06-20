Поисковики оштрафуют за выдачу запрещенного контента

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об административной ответственности для операторов поисковых систем за невыполнение требований по прекращению выдачи данных, доступ к которым ограничен в судебном порядке.

Представляя закон на заседании палаты, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что этот документ принимается во исполнение требований другого закона - поправок в закон об информации, запрещающих использование средств обхода блокировок. "Вспомните контекст, в котором мы принимали тогда этот закон. Была необходимость ограничения доступа, в частности, к сайтам, которые пропагандировали подростковый суицид. Этот закон имел достаточно большой общественный резонанс", - отметил сенатор.

Данным законом устанавливается административная ответственность операторов поисковых систем за неисполнение обязанностей по прекращению выдачи информации по запросам сведений, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда. За данное правонарушение гражданам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается административная ответственность провайдера хостинга или иного лица, за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать владельца программно-аппаратных средств, позволяющих обходить блокировки. Штраф за это нарушение составит для граждан от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 300 тысяч рублей.

При этом закон отменяет административную ответственность за непредставление в Роскомнадзор сведений, позволяющих идентифицировать блогера. "Это связано с тем, что ранее понятие "блогер" было исключено из законодательства РФ", - пояснил Клишас.

В случае подписания президентом закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.