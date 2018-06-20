В реставрации Царского села примут участие белорусские студотряды

Кого только не соблазняли за минувшее столетие азартные строки Осипа Мандельштама, обращенные к Георгию Иванову, наведаться в парадную летнюю царскую резиденцию. "Свободны, ветрены и пьяны, там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло... Поедем в Царское Село!"

Но белорусскую молодежь в этом году манит в эти заповедные уголки пригорода Санкт-Петербурга не только туристический бум, хотя только в прошлом году здесь побывало около 4 миллионов гостей. Студенческий отряд в строительных спецовках объединит ребят из ведущих вузов страны. "В команду попали лучшие студенты, выбор был очень большой. На одно место претендовали четыре человека", - сообщил комиссар студотряда Дмитрий Куничников на пресс-конференции, посвященной Дню молодежи, передает БЕЛТА.

И хотя журналистам развернутой программы реставрационных забот не обозначили, известно, что основной стратегический вектор приложения архитекторских и строительных усилий - Александровский дворец. В нем определены около десятка интерьеров, которые составляли частную половину Николая II и Александры Федоровны. Восточный флигель, анонсировало еще в начале года руководство музея, должно принять посетителей к концу этого года, который совпадает с 150-летием со дня рождения Николая II. Семья последнего российского императора жила в Царском Селе, отсюда ее увезли в Тобольск, потом в Екатеринбург.

Кстати, и территория Александровского парка, которая занимает площадь около двухсот гектар, сейчас переживает настоящую эпоху масштабных реставраций. Второй объект реставрационных забот - павильон "Шапель" в Александровском парке, построенный как романтическая полуруина. Эта готическая башня с флюгером в виде петушка видна со многих точек Екатерининского и Александровского парков.

Кроме того, важным объектом называлась и церковь Воскресения Христова в Екатерининском дворце. Ее купола - один из его символов, который считается подлинным шедевром Растрелли. К счастью, церковь не горела во время войны и уцелела, хотя фашисты заминировали и готовились ее взорвать.

Представители студенческой молодежи Минска уже не первый раз отправляются на работу в Санкт-Петербург. В прошлом году сводный студенческий строительный отряд трудился на возведении детского театра танца при Академии танца Бориса Эйфмана.

"По традиции и Беларусь примет своих сверстников из Санкт-Петербурга. Они в составе сводного отряда Союзного государства будут трудиться на строительстве в столице РБ общежития в Студенческой деревне, которое объявлено городской молодежной стройкой. Всего в настоящее время заключено более 200 договоров на трудоустройство в июле около 3 тысяч студентов", - сообщил руководитель белорусского отряда молодежи в спецовках.

Сформированы строительные, сервисные, педагогические, экологические, производственные отряды. Прорабатываются вопросы сотрудничества и с другими регионами России, и со странами СНГ.

И еще один студенческих штрих: все отряды в этом году будут носить имена Героев Советского Союза или известных молодежных лидеров, сообщил первый секретарь Минской городской организации ОО "БРСМ" Сергей Клишевич.