Врачи предостерегли от татуировок людей с ослабленным иммунитетом

Заявление медиков против татуировок было ожидаемо: повальное увлечение разрисовыванием собственного тела рано или поздно должно было обратить на себя внимание специалистов. Не может такое проходить без последствий для здоровья. И вот оно долгожданное заявление: татуировки грозят не только инфекциями, но и травмированием мышц, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Понятно, в одночасье ситуация не изменится: обилие поклонников тату угрозами специалистов запросто может пренебречь. Постараются их обойти и множественные "учреждения красоты", которые такие услуги предоставляют, всячески их рекламируют, и даже рекомендуют в "целях…" В каких именно целях сказать сложно, но эффект явный: разрисованные руки, ноги, спины, животы, да и лица просто бросаются в глаза. Даже многие замечательные участники чемпионата мира по футболу, болельщики - демонстрация тату.

А в последнее время возникла еще одна мода: тату в виде шва от чулка или колготок на ногах модниц. Спросила у одной из них: не смущает ли ее то, что этот якобы шов навсегда, как и любая татуировка? Не смущает ли ее, что к старости эти художества могут приобрести уродливые черты? Ответ категоричен: не смущает!

Так может "татуировочный процесс" остановит заключение специалистов? Их исследования показали: иммунные клетки могут связываться и переносить частицы краски в разные части тела, включая лимфатические узлы. При большом скоплении эти частицы провоцируют воспаление. Более того могут привести к образованию раковых опухолей. Эксперты подтверждают свои выводы примерами из практики. А потому… Прежде, чем приступить к созданию картины на своем теле, подумаете о своем здоровье.