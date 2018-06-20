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20.06.2018 10:31
Рубрика: В мире

ВСУ продолжают обстрелы Горловки

Текст: Петр Лихоманов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки шесть раз нарушили действующее перемирие на линии соприкосновения с Донецкой народной республикой (ДНР). Такие данные привел представитель Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 152 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 55 единиц ", - приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Обстрелам подвергались западные микрорайоны Горловки, а также села в "серой зоне" на мариупольском направлении.

Спокойнее прошли сутки в Луганской народной республике (ЛНР): там, как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, зарегистрировано два обстрела - из 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелам подверглись поселки Зеленая Роща и Донецкий.

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