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Вышел тизер третьего сезона безумного сериала "Проповедник"

Новость 20.06.2018, 12:05 | Текст: Олег Усков

Уже на этой неделе - 24 июня - на экраны ворвется отличный, ничем особо себя не стесняющий телекомикс "Проповедник".

Канал AMC показал нам подготовительную замануху - небольшое промо-видео, где все "полюбившиеся герои" - в наличии, а градус "мяса", похоже, не планирует идти на убыль.

"Тюлип возвращается и надирает больше пятых точек, чем когда-либо. Не пропустите премьеру в это воскресенье", - увещевают энтузиастов шоу.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликованы трейлер и кадры второго сезона сериала "Блеск"

По несколько абстрактному сюжету нового сезона которого Проповеднику, Джесси Кастеру, предстоит "с помощью своих друзей и нескольких врагов избавиться от ошибок своего прошлого... потому что от него зависит будущее мира".

"Проповедник" (Preacher), в создании которого принимает участие вездесущий Сет Роген, - адаптацией одноименного комикса Гарта Энниса и Стива Диллона, издаваемого Vertigo, импринтом DC Comics. Премьера состоялась 22 мая 2016 года.

По его сценарию Кастер, проповедник из Техаса, не по своей воле объединяется с некой вселившейся в него могущественной сущностью, сбежавшей с небес. Заручившись поддержкой бывшей любовницы-подельницы Тюлип и разбитного ирландского вампира Кэссиди, Джесси отправляется в тернистый трип - чтобы буквально найти куда-то запропастившегося Бога.

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