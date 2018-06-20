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Вышел трейлер новой комедии звезды 90-х Вупи Голдберг

Новость 20.06.2018, 13:37 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures

62-летняя американская многостаночница Вупи Голдберг, лауреатка "Оскара", звезда мистической драмы "Призрак", возвращается снова и снова. Впрочем, теперь уже без особого триумфа.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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На YouTube-канале Paramount Pictures обнародован безнадежно выглядящий трейлер негритянской комедии "Без дураков" (Nobody's Fool), где Вупи сыграла мамашу, одна из дочерей которой только что вышла из тюрьмы. Что сопряжено с разного рода суетой. 

Режиссер, сценарист и продюсер проекта - невозможный Тайлер Пери, номинант "Золотой малины", печально известный бескрайней франшизой про Медею и сериалом про Пэйнсов.

В ролях: Тиффани Хэддиш ("Меня зовут Эрл", "Новенькая"), Кортни Хенгелер ("Доктор Хаус", "Теория большого взрыва"), Тика Самптер ("Миссия в Майами", "Сплетница"), Омари Хардвик ("Команда "А", C.S.I.).

Премьера - 2 ноября.

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