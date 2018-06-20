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Вышел трейлер "Пылающего" - экранизации Харуки Мураками

Новость 20.06.2018, 15:20 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Обнародован трейлер новой ленты Ли Чхан-дона, режиссера, сценариста, писателя, продюсера, бывшего министра культуры Южной Кореи.

Лента называется "Пылающий" (Beoning). В основе ее сценария - рассказ Харуки Мураками "Сжечь сарай".

Судя по описанию, оригинальный рассказ перенес некоторые изменения, но суть прежняя: молодой писатель Джонсу встречает старую знакомую - вместе росли. "В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен". Данный Бен - оригинал, носитель странного тайного хобби. А именно: любит сжигать заброшенные теплицы (у Мураками - сараи). Узнав о чем Джонсу лишается всякого покоя.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролях: Стивен Ян ("Ходячие мертвецы", "Теория большого взрыва"), Ю А-ин ("Потомки солнца"), Ли Бон-нён ("Окча").

Российская премьера - 5 июля. Ленту показали на минувшем 71-м Каннском фестивале, и критика встретила ее очень благосклонно.

Ли Чхан-дон родился в 1954 году. Учился в Кёнбукском национальном университете по специальности "корейская литература". В 1983 году написал свой первый роман - "Чолли". В 1993 году по его сценарию выходит фильм Пак Квансу "К звездному острову", в 1995-м - "Одна искра". Пост министра культуры и туризма своей страны занимал с 2003 по 2004 год.

Поставил такие картины, как "Зеленая рыба", "Оазис", "Тайное сияние", "Поэзия".

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