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20.06.2018 15:10
Рубрика: Власть

Захарова: Замена высланных США российских дипломатов займет время

Текст: Юрий Когалов

Для замены российских дипломатов, высланных в марте этого года Соединенными Штатами, потребуется некоторое время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Что касается заполнения образовавшихся в марте по американской вине вакансий в российских загранучреждениях, то это процесс длительный, одновременно направить десятки дипломатов на работу в США просто физически невозможно", - отметила Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывает на конструктивный подход Вашингтона в этом вопросе. "Заявление Вашингтона о том, что нам не собираются чинить препятствия, мы отфиксировали и надеемся, что слова не будут расходиться с делами", - заявила дипломат.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Напомним, в марте 2018 года власти США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В качестве причины была названа ситуация вокруг отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел 4 марта. Ответственность за случившееся Лондон тогда возложил на Москву и призвал страны Запада "наказать" РФ. Российская сторона отрицает все обвинения в свой адрес и требует предоставить доказательства.

Как отметили ранее в МИД РФ, закрытие и захват властями США здания генконсульства РФ в Сиэтле является нарушением международного права. "Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было - это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", - заявила тогда Захарова.

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