Западный эксперт предсказал рост российского рынка бронетехники

Объем рынка российских боевых машин в 2018-2027 годах достигнет 27,4 миллиарда долларов США. Такой прогноз сделал эксперт Jane's Оскар Видлунд,

Цитирует аналитика издание Army Recognition. Эксперт заявляет, что в ближайшее десятилетие объем российского рынка бронетехники возрастет до 15,3 тысячи машин. Среднегодовой совокупный прирост составит 4,5 процента.

По словам Оскара Видлунда, Россия станет пятой в мировом рейтинге рынков бронетехники для сухопутных войск. Места в первой пятерке распределились следующим образом. Лидер - США. Страна израсходует 101,1 миллиарда долларов на приобретение 106 600 боевых машин. Дальше Китайская Народная Республика - 75,9 миллиарда на 44 100 машин, Индия - 32,5 миллиарда на 45 900 машин и Саудовская Аравия, готовая потратить 29 900 миллиарда на покупку 4700 боевых машин.

А "Уралвагонзавод", входящий в состав Госкорпорации "Ростех", где и выпускают российскую бронетехнику, войдет в семерку крупнейших производителей брони в 2018-2027 годах. "Общее количество машин, которое будет выпущено заводом в указанный период, превысит 10 тысяч", - прогнозирует аналитик.