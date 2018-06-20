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20.06.2018,  
17:15
Текст: Светлана Цыганкова

Западный эксперт предсказал рост российского рынка бронетехники

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Объем рынка российских боевых машин в 2018-2027 годах достигнет 27,4 миллиарда долларов США. Такой прогноз сделал эксперт Jane's Оскар Видлунд,

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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Цитирует аналитика издание Army Recognition. Эксперт заявляет, что в ближайшее десятилетие объем российского рынка бронетехники возрастет до 15,3 тысячи машин. Среднегодовой совокупный прирост составит 4,5 процента.

По словам Оскара Видлунда, Россия станет пятой в мировом рейтинге рынков бронетехники для сухопутных войск. Места в первой пятерке распределились следующим образом. Лидер - США. Страна израсходует 101,1 миллиарда долларов на приобретение 106 600 боевых машин. Дальше Китайская Народная Республика - 75,9 миллиарда на 44 100 машин, Индия - 32,5 миллиарда на 45 900 машин и Саудовская Аравия, готовая потратить 29 900 миллиарда на покупку 4700 боевых машин.

А "Уралвагонзавод", входящий в состав Госкорпорации "Ростех", где и выпускают российскую бронетехнику, войдет в семерку крупнейших производителей брони в 2018-2027 годах. "Общее количество машин, которое будет выпущено заводом в указанный период, превысит 10 тысяч", - прогнозирует аналитик.

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