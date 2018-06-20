Земекис, Куарон и дель Торо экранизируют книгу Роальда Даля "Ведьмы"

Постановщик трилогии "Назад в будущее" и "Форреста Гампа" Роберт Земекис экранизирует книгу Роальда Даля, автора "Чарли и шоколадной фабрики", "Ведьмы" (The Witches). Об этом сообщает Variety. Добавив, что Warner Bros. и режиссер зашли на финальную стадию переговоров по данному вопросу.

Сопродюсерами ленты выступят охочий до странных сказочек Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон. Сценаристы - Земекис и его регулярный партнер Джек Рапке ("Изгой", "Полярный экспресс", "Рождественская история").

Изначально в кресло режиссера намечался дель Торо, но из-за плотного графика оставил затею.

По касту и срокам пока никаких данных нет.

В центре сказки - мальчик Люк, обнаруживающий, что злые ведьмы, предостерегающими байками про которых его потчевала бабуля, не просто реальны, но и замышляют на своем шабаше извести всех детей. Причем Люку достается первому - верховная колдунья обращает его в мышь. Что не мешает отважному мальчишке выступить на гадин войной.

Данная - не первая экранизация. В 1990-м Николас Роуг ("Человек, который упал на Землю") поставил ленту по мотивам книги, гротескную и жутенькую. С Анжеликой Хьюстон в главной роли и хэппи-эндом. Что не понравилось Далю, в романе которого Люк так и остался мышью.

Впрочем, тому виной - тестовые просмотры. Роуг снял два варианта финала - "хороший" и "книжный". И публика из фокус-групп выбрала первый.

Обещано, что картина Земекиса и дель Торо себе такого не позволит и пойдет по букве первоисточника.