На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Земекис, Куарон и дель Торо экранизируют книгу Роальда Даля "Ведьмы"

Новость 20.06.2018, 13:52 | Текст: Олег Усков
Кадр из фильма "Ведьмы" (1990). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Ведьмы" (1990). Фото: kinopoisk.ru

Постановщик трилогии "Назад в будущее" и "Форреста Гампа" Роберт Земекис экранизирует книгу Роальда Даля, автора "Чарли и шоколадной фабрики", "Ведьмы" (The Witches). Об этом сообщает Variety. Добавив, что Warner Bros. и режиссер зашли на финальную стадию переговоров по данному вопросу.

Сопродюсерами ленты выступят охочий до странных сказочек Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон. Сценаристы - Земекис и его регулярный партнер Джек Рапке ("Изгой", "Полярный экспресс", "Рождественская история").

Фото: AP Photo/ MichaelC. YorK
Новая книга Стивена Кинга получит многосерийную экранизацию

Изначально в кресло режиссера намечался дель Торо, но из-за плотного графика оставил затею. 

По касту и срокам пока никаких данных нет.

В центре сказки - мальчик Люк, обнаруживающий, что злые ведьмы, предостерегающими байками про которых его потчевала бабуля, не просто реальны, но и замышляют на своем шабаше извести всех детей. Причем Люку достается первому - верховная колдунья обращает его в мышь. Что не мешает отважному мальчишке выступить на гадин войной.  

Данная - не первая экранизация. В 1990-м Николас Роуг ("Человек, который упал на Землю") поставил ленту по мотивам книги, гротескную и жутенькую. С Анжеликой Хьюстон в главной роли и хэппи-эндом. Что не понравилось Далю, в романе которого Люк так и остался мышью.    

Впрочем, тому виной - тестовые просмотры. Роуг снял два варианта финала - "хороший" и "книжный". И публика из фокус-групп выбрала первый. 

Обещано, что картина Земекиса и дель Торо себе такого не позволит и пойдет по букве первоисточника.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Появились фото и видео со съемок "Терминатора 6" 10:49
Спилберг и режиссер "Красоты по-американски" снимут фильм "1917" 19.06.2018
Критики назвали новый самый провальный фильм в истории кино 19.06.2018
#экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Фото: актриса Эмилия "кхалиси" Кларк попрощалась с "Игрой престолов" 19.06.2018
Вернер Херцог снимет сериал об утопическом проекте Генри Форда 17.06.2018
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния" Кинга 15.06.2018
#ужасы
Фото: kinopoisk.ru
В сериал "Ходячие мертвецы" вернется убитый во 2-м сезоне герой 19.06.2018
Видео: Эмма Робертс возвращается в "Американскую историю ужасов" 19.06.2018
Лидером российского проката стало продолжение "Суперсемейки" 18.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.