80-летняя Эдита Пьеха рассказала о насилии в своей семье

Восьмидесятилетняя легенда советской эстрады, певица и актриса Эдита Станиславовна Пьеха впервые дала предельно откровенное интервью, рассказав о своей семье. Где все было не очень радужно и гладко.

Как напоминает KP.RU, Андрей Малахов в своем телешоу "Привет, Андрей" на прошлой неделе "воссоединил" Эдиту Станиславовну с ее младшим братом Юзефом. С которым она не виделась с 1978 года.

Журналисты издание решили "ковать железо" и углубить тему. Легенда согласились, приняла гостей и изложила ряд деталей, о которых публика вряд ли подозревала.

Например, о том, что в детстве ее избивал отчим. И часто. И вообще был чрезвычайно строг. По словам артистки, она поздно возвращалась домой с учебы - было долго и трудно добираться, а приемный отец считал, что девушка просто "шляется" - и распускал руки, считая Эдиту "падшей".

Кроме того, были и вовсе абсурдные "табу" - он запрещал падчерице читать книги. Что приходилось делать ей ночью под одеялом.

А вот брат Юзеф был баловнем. И хотя дети жили в одной семье, воспитывали их по-разному. Поэтому возникало недопонимание. Но сейчас все прощено, все прошло.

"Умение прощать - свойство сильных", - считает Эдита Станиславовна.

Уточняя, что после эфира у Малахова она пригласила брата и его подругу в гости, и они проговорили до четырех утра, вспоминая детство.

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в Нуайель-су-Лансе, шахтерском городке на севере Франции - двести километров от Парижа. Родной отец будущей Народной артитки СССР, Станислав Пьеха, шахтер, умер в 1941 году от силикоза. Старший брат Павел Пьеха также работал в шахте и умер от туберкулеза в 17 лет - в 1944 году.

В 46-м Эдита, ее мать и отчим, тоже шахтер, переехали в Польшу. В 1955-м, после конкурса в Гданьске, Пьеха получила направление на учебу в СССР, выбрав Ленинград.

Начиная с 1964 года, Пьеха записала порядка двух десятков сольных пластинок и снялась в десятке фильмов, в том числе лентах "Судьба резидента", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", комедии "Неисправимый лгун", и сама стала героиней ряда фильмов, включая сериал "Рожденная звездой".