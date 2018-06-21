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21.06.2018,  
17:42
Текст: Илья Максимов

Армия США сделала выбор между нацизмом и коммунизмом

Очередной скандал разразился в армии США. Армейское руководство с позором уволило офицера с боевым опытом за его симпатии к коммунизму, в то же время оставив служить неонациста, напавшего на человека в ходе демонстрации.

Накануне второй лейтенант Спенсер Рапоне был уволен из вооруженных сил за фотографию 2016 года, на которой он, будучи в форме, держит в руках фуражку, на внутренней стороне которой написано "коммунизм победит". Бывшего офицера также могут обязать вернуть государству 300 тысяч долларов, которые были выделены на его обучение в военной академии West Point.

В тот де день младший капрал Вассилиос Пистолис был признан виновным и приговорен к 28 дням заключения, понижению в звании и штрафу за то, что он напал на протестующую женщину, когда участвовал в прошлогоднем шествии "Объедини правых" в качестве члена одной из организаций неонацистского толка.

Между тем американским военнослужащим запрещено принимать участие в деятельности экстремистских организаций. Отставной полковник Дон Кристенсен, ранее занимавший должность главного военного прокурора ВВС США, отметил, что не является сторонником коммунизма, но считает вынесенный Рапоне приговор несправедливым. По его словам, руководство академии должно было знать о взглядах офицера.

Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Julius Delos Reyes / wikimedia.org
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По словам Кристенсена, главное различие между двумя этими случаями - факт применения насилия. Пистолис хвастался нападением на женщину, попавшим в объективы фотокамер, в то время как Рапоне просто нанес "левый" лозунг на один из элементов своей формы.

"Придерживаться политических взглядов - это одно. Действовать так, как поступил Пистолис - совсем другое дело", - заявил полковник в отставке в беседе с Task & Purporse. Он отметил, что выступать за определенную экономическую систему - совсем не то же самое, что быть расистом.

В результате этого инцидента армия США лишилась офицера с боевым опытом (Рапоне проходил службу в Афганистане), оставив в своих рядах курсанта-неонациста, такого опыта не имеющего.

"Будет странно, если Пистолису позволят остаться в армии", - подытожил полковник Дон Кристенсен.

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