Армия США сделала выбор между нацизмом и коммунизмом

Очередной скандал разразился в армии США. Армейское руководство с позором уволило офицера с боевым опытом за его симпатии к коммунизму, в то же время оставив служить неонациста, напавшего на человека в ходе демонстрации.

Накануне второй лейтенант Спенсер Рапоне был уволен из вооруженных сил за фотографию 2016 года, на которой он, будучи в форме, держит в руках фуражку, на внутренней стороне которой написано "коммунизм победит". Бывшего офицера также могут обязать вернуть государству 300 тысяч долларов, которые были выделены на его обучение в военной академии West Point.

A West Point grad, Spenser Rapone, received an “other-than-honorable” discharge from the army after expressing his political beliefs.



In March, we convened a panel of former servicemembers at West Point to discuss the lack of criticism of the military.https://t.co/LVrFShKdpz pic.twitter.com/HsopSzJv7Q — Harper's Magazine (@Harpers) 20 июня 2018 г.

В тот де день младший капрал Вассилиос Пистолис был признан виновным и приговорен к 28 дням заключения, понижению в звании и штрафу за то, что он напал на протестующую женщину, когда участвовал в прошлогоднем шествии "Объедини правых" в качестве члена одной из организаций неонацистского толка.

U.S. Marine who bragged on social media about being part of violence in Charlottesville found guilty in court-martial.



Lance Cpl. Vasillios Pistolis given 28 days of confinement, reduced in rank from E-3 to E-1, forced to forfeit pay. @tariqnasheed pic.twitter.com/cc9TPfibW8 — Ice Player (@IcePlayer10) 21 июня 2018 г.

Между тем американским военнослужащим запрещено принимать участие в деятельности экстремистских организаций. Отставной полковник Дон Кристенсен, ранее занимавший должность главного военного прокурора ВВС США, отметил, что не является сторонником коммунизма, но считает вынесенный Рапоне приговор несправедливым. По его словам, руководство академии должно было знать о взглядах офицера.

По словам Кристенсена, главное различие между двумя этими случаями - факт применения насилия. Пистолис хвастался нападением на женщину, попавшим в объективы фотокамер, в то время как Рапоне просто нанес "левый" лозунг на один из элементов своей формы.

"Придерживаться политических взглядов - это одно. Действовать так, как поступил Пистолис - совсем другое дело", - заявил полковник в отставке в беседе с Task & Purporse. Он отметил, что выступать за определенную экономическую систему - совсем не то же самое, что быть расистом.

В результате этого инцидента армия США лишилась офицера с боевым опытом (Рапоне проходил службу в Афганистане), оставив в своих рядах курсанта-неонациста, такого опыта не имеющего.

"Будет странно, если Пистолису позволят остаться в армии", - подытожил полковник Дон Кристенсен.