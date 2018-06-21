ЕК открыла расследование по поставкам катарского газа в Европу

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование по поставкам сжиженного природного газа в страны ЕС катарской компанией Qatar Petroleum. Об этом говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия открыла расследование для проверки, препятствуют ли соглашения по поставкам сжиженного природного газа между Qatar Petroleum и европейскими импортерами свободному потоку газа внутри Европейской экономической зоны в нарушение европейских норм по конкуренции", - сообщили в ЕК.

По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер, необходимо выяснить, не были ли в заключенных с Qatar Petroleum контрактах пункты, способные "повредить конкуренции и подорвать возможность потребителя получать максимальные выгоды от единого рынка ЕС". "Энергия должна свободно перемещаться внутри ЕС независимо от того, откуда она приходит", - подчеркнула Вестагер.

В Брюсселе подозревают, что некоторые положения долгосрочных соглашений прямо или косвенно препятствуют возможности импортеров перераспределять сжиженный природный газ на другие территории.

Qatar Petroleum является крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа. В Евросоюзе на его долю приходится 40 процентов импорта СПГ.