Европол предупредил об опасности роста терроризма в Европе

В 2017 году число терактов в Европе увеличилось на 45 процентов по сравнению с предыдущим годом. Жертвами атак радикальных исламистов стали 68 человек - годом ранее 144. Общее количество пострадавших снизилось в связи с меньшей организованностью террористов. Кроме того, 844 гражданина получили ранения, говорится в ежегодном отчете Европола.

"Исламистские атаки унесли больше человеческих жизней, чем другие нападения. Они чаще всего попадают в поле зрения общественности", - уточнила новый руководитель Европола Катрин Де Болле.

По данным экспертов, в отчетный период целью "номер один" террористов была Великобритания. В прошлом году там было совершено 107 нападений или попыток к их осуществлению. Для сравнения: во Франции - 54, Испании - 16, Италии - 14, Греции - 8. По две террористические атаки зарегистрированы в Германии и Бельгии, по одной - в Финляндии и Швеции.

В общей сложности правоохранительные органы задержали 975 подозреваемых в террористической деятельности. Годом ранее эта цифра составляла 1002 человека.

Специалисты ведомства отметили сложность в организации борьбы с террористами-одиночками, информацию о которых трудно получить на стадии подготовки к нападению.

Отмечалось также, что наибольшую опасность для общества представляют лица, которые воевали в Сирии и Ираке на стороне ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). По некоторым данным, из стран ЕС на войну на Ближний Восток выехали порядка пяти тысяч граждан ЕС. По состоянию на 2017 год, 2500 человек остаются там до сих пор, 1500 боевиков вернулись домой, а около тысячи из них погибли. Эксперты Европола считают необходимым активизировать борьбу с терроризмом в социальных сетях. В конце апреля по подозрительным сайтам был нанесен согласованный полицейскими ведомствами ЕС и США удар. Радикалы использовали для продвижения враждебных тезисов 150 различных платформ. Некоторые из них ориентированы на женщин и подростков, чтобы побудить их к выезду в зону боевых действий.