Фарфан не попал в стартовый состав Перу на матч с Францией
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Перу на матч второго тура в группе "С", который пройдет в Екатеринбурге в 18:00 по московскому времени.
Отметим, что перуанский форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан начнет игру на скамейке запасных. Полностью стартовая заявка южноамериканцев выглядит следующим образом:
Вратарь - Педро Галлесе;
Защитники - Алберто Родригес, МигельТрауко, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула;
Полузащитники - Кристиан Куэва, Йошимар Йотун, Педро Акино;
Нападающие - Паоло Герреро, Андре Каррило, Эдисон Флорес.
У французов в стартовый состав вошли:
Вратарь - Уго Льорис;
Защитники - Бенжамин Павар, Рафаэль Варан, Самуэль Умтити, Лукас Эрнандес;
Полузащитники - Поль Погба, Нголо Канте, Блез Матюиди;
Нападающие - Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
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