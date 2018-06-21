Фарфан не попал в стартовый состав Перу на матч с Францией

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Перу на матч второго тура в группе "С", который пройдет в Екатеринбурге в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что перуанский форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан начнет игру на скамейке запасных. Полностью стартовая заявка южноамериканцев выглядит следующим образом:

Вратарь - Педро Галлесе;

Защитники - Алберто Родригес, МигельТрауко, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула;

Полузащитники - Кристиан Куэва, Йошимар Йотун, Педро Акино;

Нападающие - Паоло Герреро, Андре Каррило, Эдисон Флорес.

У французов в стартовый состав вошли:

Вратарь - Уго Льорис;

Защитники - Бенжамин Павар, Рафаэль Варан, Самуэль Умтити, Лукас Эрнандес;

Полузащитники - Поль Погба, Нголо Канте, Блез Матюиди;

Нападающие - Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.